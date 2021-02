Das Stellenportal Indeed hat die Vornamen deutscher Geschäftsführer ausgewertet. Das Ranking sagt viel über fehlende Diversität und unterschiedlich verteilte Aufstiegschancen in Führungspositionen aus. Das Stellenportal Indeed macht nicht nur Werbung, die wohl oder übel im Gedächtnis bleibt (meist eher mit dem Seitenbacher-Effekt), sondern die Jobvermittlung hat jetzt auch ein Namensranking vorgestellt, in dem die Vornamen der Führungskräfte von 318.000 GmbH in Deutschland ausgewertet wurden. Das Ergebnis ist - erwartungsgemäß - nicht unbedingt ein Musterbeispiel für Diversität: Wer Katja oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...