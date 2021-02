Der Batteriehersteller Microvast übernimmt in Clarksville im US-Bundesstaat Tennessee ein bestehendes Werk von Akebono und Bosch und rüstet dieses zur Herstellung von Batteriezellen, Modulen und Packs für E-Fahrzeuge um. Außerdem gibt Microvast eine Kooperation mit der Oshkosh Corporation bekannt. Zunächst zum neuen Microvast-Standort in Clarksville: Die Produktion soll im Anschluss an die Umrüstung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...