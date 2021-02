Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Ein perfektes Beispiel für die Anpassung lokaler Produzenten an die wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und -Getränken: Estland, das zweitgrößte Bio-Anbauland Europas, präsentiert seine lokalen Bio-Produkte auf der virtuellen Bühne der BIOFACH eSPECIAL 2021."Estland als zweitgrößtes Bio-Land in Europa und mit den zweitreinsten Lebensmitteln der Welt tritt vom 17. bis 19. Februar stolz auf die virtuelle Bühne der BIOFACH-Messe", erklärt Sirje Potisepp, Leiterin des Estnischen Verbands der Lebensmittelindustrie."Unsere lokalen Produzenten führen eine Vielfalt von Produkten ein, die es in der Bio-Welt noch nie gegeben hat", erklärt Potisepp.Estnische Hersteller streben danach, Produkte natürlichen Ursprungs zu Menschen zu bringen, die biologische Lebensmittel und Getränke auf der ganzen Welt schätzen. "Auf der BIOFACH ist es möglich, mit estnischen Produzenten in Kontakt zu treten, die in der Bio-Welt Aufmerksamkeit/Lob erhalten, indem sie reine Natur mit klugen Menschen kombinieren, um die sich schnell entwickelnden Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen", erklärt sie.Estnische Produzenten bieten sowohl revolutionäre Newcomer als auch bekannte Klassiker mit einem organischen Twist. Ein perfektes Beispiel dafür, dass Natur pur in Estland Hand in Hand geht, ist Öun drinks, das handgefertigte Bio-Apfelgetränke anbietet und nun auch seine neueste Produktlinie vorgestellt hat - funktionelle Getränke. Darüber hinaus gibt es Produzenten wie Nudist, die eine neue Ära von Bio-Fruchtschaumweinen zusammen mit alkoholfreien Hanfschaumtees eingeführt haben. Tori Cidery bietet handgefertigte Bio-Getränke aus der estnischen Wildnis an und verfügt über die notwendige Zertifizierung zur Herstellung von biologischen alkoholischen Getränken. Die Esten wissen, dass die besten Aromen von der Erde selbst gemacht werden - Värska Mineralwasser wird in Estland schon seit Jahrzehnten abgefüllt. Jetzt hat der Hersteller die neue Erfrischungsgetränkelinie Värska aus nordischen Beeren auf den Markt gebracht.La Muu ist ein Vorreiter in der estnischen Bio-Lebensmittel-Szene und erfreut Eisliebhaber mit einer Reihe von unübersehbaren Geschmacksrichtungen, darunter auch eine wachsende Anzahl von veganen Optionen. LOOV Organic speichert nordische Energie und Reinheit in seinen Produkten - genießen Sie unsere feinsten gefriergetrockneten Beerenpulver, kaltgepressten Beerensäfte oder rohen Waldhonig. Magusameistrid garantiert die frischesten Schokoladen auf dem Markt, wobei nur die reinsten Bio-Zutaten für diese Schokoladen-Liebhaber verwendet werden. The Estonian Organic Protein Cooperation produziert die hochwertigsten Bio-Hanfsamen in Europa, wobei ihre umweltbewusste und effiziente Hanfschälerei eine der größten in Europa ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1436614/Enterprise_Estonia.jpgOriginal-Content von: Enterprise Estonia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131975/4835844