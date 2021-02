FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.02.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1441 (1511) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1570 (1720) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 945 (963) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 360 (280) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 410 (390) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7250 (6650) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 841 (815) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 540 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES REDROW PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 660 (685) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK STARTS ROLLS-ROYCE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 97 PENCE - GOLDMAN RESUMES WEIR GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 2070 PENCE - INVESTEC CUTS NATWEST TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 155 (145) PENCE - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 756 (787) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3433 (3560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5882 (6055) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 528 (547) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 319 (330) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3308 (3349) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 665 (666) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 195 (203) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 800 (585) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 715 (667) PENCE - 'BUY' - LBBW CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'KAUFEN' - LIBERUM CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 940 (925) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES REDROW PRICE TARGET TO 640 (605) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS JD WETHERSPOON TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 1150 (1100) PENCE - PEEL HUNT CUTS SENIOR PLC TO 'REDUCE' ('BUY') - UBS RAISES AGGREKO TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 880 (500) PENCE - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 465 (375) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de