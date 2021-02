(shareribs.com) New York 11.02.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Vormittag nach unten, Brent-Rohöl bleibt aber weiterhin über der Marke von 60 USD. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,6 Mio. auf 469 Mio. Barrel zurückgegangen. ...

