Die Aktie der Deutschen Telekom hängt nach wie vor im Seitwärtstrend fest und pendelt um die 15-Euro-Marke. Trotz der guten operativen Entwicklung und der attraktiven Bewertung lässt der Ausbruch weiter auf sich warten. Die UBS rät zur Geduld und sieht auf dem aktuellen Niveau rund 45 Prozent Potenzial.Die Vodafone-Zahlen hätten zuletzt untermauert, dass der deutsche Telekom-Markt attraktiv bleibe, so UBS-Analyst Polo Tang. Er berücksichtigt nun die jüngsten Zahlen von T-Mobile US in seinen neuen ...

