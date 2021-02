DJ Gasnetzbetreiber: Wasserstoffnetz in Europa kostet bis zu 64 Mrd EUR

BERLIN (Dow Jones)--Für den Aufbau eines europäischen Wasserstoffnetzes rechnen die Gasnetzbetreiber mit einem Investitionsbedarf von 27 bis 64 Milliarden Euro bis 2040. Das geht aus einer Präsentation des Geschäftsführers des Fernleitungsnetzbetreibers Open Grid Europe, Jörg Bergmann, anlässlich eines Wasserstoff-Talks des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Grundlage der Schätzung ist ein bis dahin vorhandenes, grenzüberschreitendes Verbundnetz von 23.000 Kilometern Länge.

"Wasserstofftransport über Pipelines ist der günstigste Weg in Europa", erklärte Bergmann. "Alle anderen Transportmedien sind teurer." Die durchschnittlichen Transportkosten für Wasserstoff könnten sich demnach zwischen 0,09 bis 0,17 Euro pro Kilogramm und 1.000 Kilometer Strecke bewegen. Den Schätzungen zufolge müssten in einem Zwischenschritt bis 2030 bereits 6.800 Kilometer an Leitungen H2-fähig sein. Dabei könnten 75 Prozent der europaweiten Bedarfe durch Umstellung bestehender Gasleitungen gedeckt werden.

Bezogen auf Deutschland schätzen die Betreiber laut dem Netzentwicklungsplan Gas mit einem Bedarf von 1.200 Kilometern bis 2030. Dabei könnten hierzulande sogar 90 Prozent der vorhandenen Gasleitungen umgewidmet werden, betonte OGE-Geschäftsführer Bergmann. Dazu wären bis 2030 Investitionen von 660 Millionen Euro nötig. Grundlage der Schätzung sind die Transportbedarfe, die sich aus 31 konkreten Grüngas-Projekten ergeben.

Die Gasbranche fordert eine rasche Umwidmung von Wasserstoff und eine mögliche Beimischung in Erdgasnetze. Bei dem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Entwurf für das neue Energiewirtschaftsgesetz kritisieren sie, dass Wasserstoffleitungen zunächst getrennt reguliert werden sollen. "Auch die Frage der Finanzierung ist noch ausgeklammert, weil man keine gemeinsame Finanzierung von Wasserstoff und Gas haben will", betonte Bergmann. Wichtig sei nun aber, rasch Investitionssicherheit zu schaffen.

