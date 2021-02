Europas Börsen haben nach dem jüngsten Rücksetzer am Donnerstag keine klare Tendenz gezeigt.Paris / London - Europas Börsen haben nach dem jüngsten Rücksetzer am Donnerstag keine klare Tendenz gezeigt. Da es keine wichtigen Konjunkturdaten gab und eine Reihe von Unternehmenszahlen erneut durchwachsen ausfiel, fehlten Richtungsweiser. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies zudem darauf, dass an den meisten asiatischen Aktienmärkten zur Wochenmitte kein Handel stattfand.

Den vollständigen Artikel lesen ...