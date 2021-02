Erfurt (ots) - Während ihre Eltern sich ein ruhiges normales Familienleben wünschen, münden die Abenteuer von Wendy und Marine regelmäßig in turbulenten Streitereien und Katastrophen. KiKA zeigt die Premiere der Animationsserie "Power Sisters" (NDR) ab 16. Februar 2021 montags bis freitags um 15:45 Uhr.Die 16-jährige Wendy ist unendlich in Max verliebt, doch ihre neugierige Schwester Marine klebt ständig an ihr und will sie imitieren. Unfug ist Marines leichteste Übung. Wendy wehrt sich nach Kräften und nicht immer fair, so dass die beiden Schwestern schnell auf Hochtouren sind. Ihre Auseinandersetzungen hinterlassen großes Chaos, das ihnen oft selbst peinlich ist. Nur in einer Sache sind sie sich einig: Wenn es hart auf hart kommt, hören sie auf ihr Herz, denn eigentlich haben sie sich lieb und sind unzertrennlich.Die 52-teilige Familien-Sitcom über zwei starke Schwestern auf Hochtouren kommt aus Frankreich und war dort ein großer Erfolg. Die Animationsserie beruht auf der auch in deutscher Sprache erschienenen Comic-Reihe "Hey Schwester!" von Christophe Cazenove und Maury William. Verantwortliche Redakteurin beim NDR ist Anke Schmidt-Bratzel.Die Animationsserie "Power Sisters" (NDR) ist bei KiKA ab 16. Februar 2021, montags bis freitags um 15:45 Uhr sowie im KiKA-Player zu sehen.Weitere Informationen und eine Folge zur Vorschau finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4835971