Zürich (awp) - Die Bank Vontobel bereitet den Abgang von Verwaltungsratspräsident Herbert Scheidt vor. Der an der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagene Andreas Utermann soll 2022 Präsident des Verwaltungsrats der Vontobel Holding und der Bank Vontobel werden.Utermann wird an der kommenden Generalversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...