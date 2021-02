Laut aktuellen Schätzungen des DZ Bank-Research schütten die Unternehmen des DAX, MDAX und TecDax für das abgelaufene Geschäftsjahr Dividenden in Höhe von 40 Milliarden Euro aus. In einer Studie erläutern die Analysten, was für Zahlungen einzelne Branchen und Unternehmen voraussichtlich leisten. Die Ergebnisse, die deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...