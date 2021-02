Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Personalausweis aufs Smartphone bringen soll. So sollen die Online-Funktionen besser genutzt werden können. Schon seit gut zehn Jahren gibt es den sogenannten E-Perso, der über verschiedene Merkmale verfügt, die ihn theoretisch auch online zur Identifikation seines Trägers ertüchtigen. Allerdings werden diese Funktionen kaum genutzt. In Umfragen hat sich zudem gezeigt, dass kaum jemand die Funktionen überhaupt kennt. Beides will die Bundesregierung nun ändern. Die wesentliche Änderung besteht darin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...