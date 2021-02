Die Impfzahlen in der Schweiz steigen: Laut dem Bund sind aktuell rund 500'000 Personen mindestens erstmalig gegen das Coronavirus geimpft worden.Bern - Die Impfzahlen in der Schweiz steigen: Laut dem Bund sind aktuell rund 500'000 Personen gegen das Coronavirus geimpft. 50'000 Personen davon hätten eine zweite Dosis verabreicht bekommen. Das sagte Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Donnerstag in einem Lagerapport, in dem die Logistikbasis der Armee mit ihren Partnern von Bund und Kantonen die aktuelle...

