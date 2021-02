Nach guten Geschäften der Deutschen Börse in den Aktienmarktturbulenzen des vergangenen Jahres dämpft Konzernchef Theodor Weimer die Erwartungen an den Start in 2021. "Wir haben im Jahr 2020 im ersten Quartal historisch das beste Ergebnis eingefahren", sagte Weimer am Donnerstag auf der Online-Bilanzpressekonferenz.

