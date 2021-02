Liebe Leser, wenn in zukünftigen Volkswagen Software von Microsoft eingesetzt wird, dann sagt das sehr viel darüber aus, wie und welche Branchen in Zukunft eng zusammenrücken werden. In manchen Fällen sicher enger als jemals gedacht und ich hatte es hier ja schon früher unterstrichen: die kommende Börsenphase wird genau von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...