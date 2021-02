VW will das Bremsregelsystem von ZF in den VW-Modellen ID.3 und ID.4 sowie in der gesamten, global vermarkteten MEB-Plattform (Modularer E-Antriebs-Baukasten) des Konzerns serienmäßig einsetzen. Das Bremsregelsystem optimiert die Rückgewinnung von Bremsenergie und kann so die Reichweite von E-Fahrzeugen erhöhen; dazu arbeitet es im Verbund mit Batterie und Antrieb im Elektroauto zusammen. Weitere Vorzüge sind die verbesserte Software-Schnittstelle. Durch sie lässt sich das Bremssystem einfacher in die Elektronik-Architektur der Fahrzeuge einbinden und vernetzen. Zudem unterstützt es Fahrerassistenzfunktionen ...

