Der North Amerika Cannabis Select Index ist derzeit kaum zu bremsen. Der Index mit neun Aktien, deren Geschäft mit Cannabis zu tun hat, steigt allein am Donnerstag um satte 20 Prozent. Seit Anfang des noch jungen Jahres liegt der Index bereits 170 Prozent im Plus und spielt somit in der Champions League der AKTIONÄR-Indizes. Was sind die Gründe?Die neue US-Regierung unter Joe Biden könnte der Cannabis-Industrie neue Impulse geben, hoffen viele Anleger. Sowohl der neue US-Präsident als auch seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...