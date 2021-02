Mainz (ots) - Freitag, 12. Februar 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Fabian Busch, SchauspielerCorona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. SpechtNoch mehr Spaß im Schnee - Schneeballschleuder und Co.Homeschooling und die Folgen - Talk mit einem NeurowissenschaftlerMacchiato-Cotto - Ein süßes Rezept von Mario KotaskaKarneval im Auto - So feiern die Jecken in Corona-ZeitenFreitag, 12. Februar 2021, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinKältebus in Hamburg - Hilfe für Obdachlose in der NachtExpedition Deutschland: Elgersburg - Ein Leben für die EisenbahnForstwirtin Kathi - Baumstämme werden KunstwerkeFreitag, 12. Februar 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim Niedernoltehallo Retro: "Wetten, dass..?" - Show-Start vor 40 JahrenFreitag, 12. Februar 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPromis in Rot - Die Farbe der Liebe zum ValentinstagBernadette Heerwagen im Porträt - Kommissarin in "München Mord"Freitag, 12. Februar 2021, 23.30 UhraspekteModeration: Katty SaliéKarneval in der Pandemie - Ist uns das Lachen vergangen?Opernregisseur Barrie Kosky - Die Kunst des Lachens auf der BühneDer Kabarettist Sebastian Pufpaff - Wann ist Schluss mit lustig?Der Schelmenroman von Simon Urban - Über Recht und GerechtigkeitDie Gemütslage der Deutschen 2021 - Fühlen lernenMusik: OK KID, mit ihrem Song: "Februar"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4836243