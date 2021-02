Nach den gestrigen Kursverlusten pirscht sich der deutsche Leitindex am Donnerstag wieder an die 14.000 Punkte-Marke heran. Zum Mittag notiert der DAX 0,6% im Plus. An der Spitze mit einem Plus von gut 3% notiert die Adidas-Aktie, die von einer positiven Analysten-Einschätzung der UBS profitieren kann. Im Tagesverlauf könnten außerdem Quartalszahlen aus den USA für neue Impulse sorgen; neben dem Brause-Hersteller PepsiCo öffnet auch der Unterhaltungs-Riese Disney seine Bücher für die Investoren. ...

