Under Amour hat am gestrigen Mittwoch mit seinen Q4-Zahlen überrascht. Der US-Sportartikelhersteller erreichte einen Gewinn von zwölf Cent pro Aktie und toppte damit die erwarteten sieben Cent pro Aktie deutlich. Der Titel hat daraufhin mit einem enorm starken Kurssprung reagiert. So können Sie jetzt noch mit einsteigen.Die Under-Armour-Aktie befand sich seit 2015 in einem Abwärtstrend. Mitte 2020 hat der Wert jedoch seinen Boden gefunden. Am Mehrjahrestief bei 7,15 Dollar kam es zur Trendwende ...

