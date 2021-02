Hamburg (ots) - Bei der "Fahndung" nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin häufig zu wie bei einem Kriminalfall. Mit dem neuen NDR Medizin-Krimi-Podcast "Abenteuer Diagnose" können Hörer*innen wahre Geschichten und den oft abenteuerlichen Weg bis zur Diagnose miterleben. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von "Abenteuer Diagnose - der Medizin-Krimi-Podcast" in der ARD Audiothek, auf NDR.de und auf den bekannten Podcast-Pattformen. Die erste Folge ging am 3. Februar online, seitdem wurde "Abenteuer Diagnose - der Medizin-Krimi-Podcast" allein in der ARD Audiothek mehr als 14.500-mal abgerufen.In der ersten Folge geht es um eine Beule, die einer Frau nach einem Tropenurlaub an der Stirn wächst, und aus der sich kleine, schwarze Kügelchen absondern. Die Mediziner hierzulande stehen vor einem Rätsel. In "Abenteuer Diagnose - der Medizin-Krimi-Podcast" erzählen betroffene Menschen von ihrer Erkrankung und schildern ihre Erlebnisse. Zu Wort kommen Mediziner*innen, die nicht aufgeben und ihre Beobachtungen und Erkenntnisse wie Puzzleteile zusammenfügen. Hörer*innen können das Abenteuer der Diagnose Schritt für Schritt miterleben, mitraten und mitfiebern.Anja Martini, Medizinjournalistin und bekannt aus dem NDR Info Podcast "Das Coronavirus Update" mit Professor Christian Drosten, moderiert den neuen Podcast "Abenteuer Diagnose". Abwechselnd dabei sind Autorin Anke Christians und ihr Kollege Volker Präkelt, die die Fälle recherchieren und für den Podcast und das bekannte gleichnamige Fernsehformat aufbereiten."Abenteuer Diagnose" wird in der NDR Gesundheitsredaktion "Visite" produziert. Im Fernsehen ist die Reihe seit zwölf Jahren ein Erfolgsformat, das "Visite" viele Fans auf Seiten der Zuschauerinnen und Zuschauer und in der Ärzteschaft beschert hat. Die Filme werden auch für die Ausbildung angehender Mediziner genutzt. Neben dem neuen wöchentlichen Podcast, sind für dieses Jahr auch wieder 20 neue 15-minütige Folgen für das NDR Fernsehen geplant. Verantwortliche Redakteurinnen von "Abenteuer Diagnose" sind Susanne Brockmann und Friederike Krumme.Jeden Dienstag ein spannender neuer Fall zum Hören auf NDR.de und in der ARD Audiothek"Abenteuer Diagnose" ist auch im NDR Fernsehen zu sehen, und zwar dienstags ab 20.15 Uhr im NDR Gesundheitsmagazin "Visite".Foto von Anja Martini unter www.ARD-Foto.de11. Februar 2021/LLPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040 / 4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4836305