Cannabis-Aktien sind die Titel der Stunde an der Börse. Nach starken Kursgewinnen in den vergangenen Wochen geht es am Donnerstag vorbörslich bei etlichen Aktien aus der Branche weiter aufwärts. Ein Grund: Die Reddit-Community ist auf den Schnellzug aufgesprungen. DER AKTIONÄR hat mehrere Cannabis-Aktien schon vor Monaten empfohlen.Cannabis ist das neue GameStop - zumindest, was die Begeisterung der WallStreetBets-Trader betrifft. Obwohl es kaum fundamentale Neuigkeiten gibt, sind die Aktien nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...