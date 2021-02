Wien (www.fondscheck.de) - Die La-Française-Gruppe hat Roland Rott zum Head of ESG & Sustainable Investment Research ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner Position werde Rott gemeinsam mit Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing, die ESG-Strategie des französischen Fondsanbieters gestalten und umsetzen. Rott leite das nachhaltige Investment-Research mit einem Team von insgesamt fünf ESG-Analysten. Darüber hinaus sei er verantwortlich für die ESG-Daten und -Methoden, die Steuerung von ESG-Änderungsprojekten und die Beteiligung an der ESG-Produktentwicklung und -Vermarktung mit Investment- und Vertriebsteams in allen Konzerngesellschaften. Die La-Française-Gruppe verwalte laut eigenen Angaben über zehn Milliarden Euro an nachhaltigen Vermögenswerten. ...

