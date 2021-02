DJ Aurubis setzt stärker auf Recycling - Synergieziel bereits erreicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Aurubis will künftig vor allem im Bereich Recycling wachsen. "Die erfolgreiche Übernahme des Recyclers Metallo im Mai 2020 war das fehlende Puzzleteil in Europa, um in großem Umfang Sekundärrohstoffe mit niedrigen Metallgehalten verarbeiten zu können", sagte Vorstandschef Roland Harings auf der Hauptversammlung des Konzerns.

Die Integration der neuen Standorte Beerse (Belgien) und Berango (Spanien) in das Aurubis-Hüttennetzwerk soll schneller als vorgesehen gehen. Bereits im laufenden Geschäftsjahr werde das ursprünglich erst für das Jahr 2022/23 gesetzte Synergieziel von 15 Millionen Euro erreicht. Damit sei das Multimetall-Unternehmen gewappnet für Wachstum insbesondere im Recycling. Details zu den nächsten Schritten bei deren weiterer Realisierung kündigte Harings für diesen Sommer an.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Hauptversammlung erstmalig in der Firmengeschichte virtuell durchgeführt werden.

Einen Fokus setzte der Vorstandsvorsitzende auf Reduzierung der CO2-Emissionen des Unternehmens: "Wir müssen die Dekarbonisierung weiter beschleunigen. Die Industrie kann und wird dabei eine wichtige Rolle spielen", sagte der Manager. Derzeit arbeite Aurubis diesbezüglich an verschiedenen Projekten.

