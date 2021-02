Die Erstanträge geben einen Eindruck über die kurzfristige Entwicklung am US-Arbeitsmarkt. Die Lage bleibt trotz des aktuellen Rückgangs angespannt.Washington - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche leicht gesunken. In der Woche bis zum 6. Februar wurden 793'000 Anträge gestellt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 19'000 Anträge weniger als in der Woche zuvor. Analysten hatten im Schnitt 758'000 Erstanträge erwartet. Der Wert für die Vorwoche wurde...

