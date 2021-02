FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im Internet organisierten US-Privatanleger haben in Cannabis-Aktien offenbar ein neues Spekulationsobjekt gefunden. Ende Januar waren sie bei dem Videospiel-Händler Gamestop ein Kräftemessen mit Hedgefonds eingegangen, neuerdings scheinen nun Aktien wie Sundial Growers zu ihren Lieblingen zu werden. Am Vortag waren diese schon um fast 80 Prozent angezogen, nun ging es für die Aktien vorbörslich weiter nach oben. Zeitweise um fast die Hälfte, zuletzt noch um 15 Prozent.

Cannabis ist zuletzt neben Wasserstoff oder Kryptowährungen zu einem weiteren wichtigen Trendthema an den Börsen geworden. Für Fantasie in der Branche sorgt neuerdings die international diskutierte Legalisierung von Marihuana. Laut Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com treiben derzeit vor allem Spekulationen über eine Legalisierung in den USA diesen Sektor an. Er verwies dabei zugleich auch auf andere Sektorwerte wie Tilray , Canopy Growth, Aurora Cannabis oder Aphria , die zuletzt mächtige Kursgewinne vorweisen konnten./tih/fba