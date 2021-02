Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von der Commerzbank. Schwache Quartalszahlen und ein enttäuschendes Ertragsziel für 2021 kommen an der Börse nicht gut an. Zudem verabschiedet sich die Coba aus dem Aktienhandel und will künftig auch keine eigenen Aktienanalysen mehr anbieten. Bei den Verkäufen steht Sundial Growers im Fokus. Die Aktie gehörte zuletzt zu den drei am häufigsten besprochenen Aktien bei Wallstreetbets. Sundial Growers ist ein in Kanada ansässiger Cannabis-Produzent mit jetzt einem Börsenwert von 4,4 Milliarden Dollar. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv