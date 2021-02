Die Corona-Pandemie ebbt weltweit nicht ab und das wirkt sich zunehmend auf Großveranstaltungen aus. Jetzt verabschiedete sich frühzeitig die NAIAS in Detroit. Sie wird von einem Open Air Event mit Rennstreckenflair ersetzt. Die North American International Autoshow - gerade in Europa besser bekannt als Detroit Motorshow - hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Seit mehr als einem Jahrzehnt wurde sie fast nur noch von den europäischen Autoherstellern gehalten, denn die lokalen Player Ford, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...