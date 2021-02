(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.02.2021 - Biotechnologiewerte zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. MorphoSys und Evotec legen zu. An der Wall Street startet der Sektor mit Kursgewinnen. Arrowhead und Biogen können zulegen. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 14.029 Punkte, gestützt von Adidas, FMC und Volkswagen Auf der anderen Seite stehen Covestro, Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...