Nach einem durchwachsenen Vortag haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im Plus eröffnet, aber zunächst keine grossen Sprünge gemacht.New York - Nach einem durchwachsenen Vortag haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im Plus eröffnet, aber zunächst keine grossen Sprünge gemacht. Immerhin stieg der Dow Jones Industrial auf einen weiteren Höchststand von 31'543 Punkten. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,14 Prozent höher bei 31'482,49 Zählern. Die anderen Leitindizes schafften im Gegensatz zum Vortag hingegen keine weiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...