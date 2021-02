Die Impfzahlen in der Schweiz steigen: Laut dem Bund sind aktuell rund 500'000 Personen mindestens erstmalig gegen das Coronavirus geimpft worden.Bern - Die Corona-Fallzahlen in der Schweiz sinken trotz exponentiellem Wachstum bei den mutierten Varianten weiter. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten ging im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche um über 400 zurück. In Genf wurden die ersten Fälle der brasilianischen Variante nachgewiesen. Die Impfzahlen steigen. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden am Donnerstag innerhalb von 24...

