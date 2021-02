In der ersten repräsentativen Studie über COVID-19-Impfskeptiker, die von der kENUP Foundation, den Akademien der Wissenschaften Schweiz und dem EIB-Institut durchgeführt wurde, wurden das sozioökonomische und das Konsumverhaltensprofil sowie die Werte und Positionen von COVID-19-Impfstoffgegnern ermittelt. Zudem wurden im Rahmen der Studie mögliche Strategien untersucht, mit denen die Impfbereitschaft in dieser Bevölkerungsgruppe gesteigert werden könnte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210211005804/de/

Most over- and underrepresented characteristics of vaccines skeptics (Graphic: kENUP Foundation)