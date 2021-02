Neuerungen in der Geschäftsführung der KÖLLA GmbH & Co. KG in Kaarst. Zum 25.01.2021 sind Florian Walther und Benedikt Wetterau in die Geschäftsführung der KÖLLA GmbH & Co. KG berufen worden. Im Bild links: Benedikt Wetterau / rechts: Florian Walther. Foto © KÖLLA Gruppe Florian Walther übernimmt den operativen Teil des Geschäfts von...

