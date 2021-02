Westwing hat im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum gezeigt - sowohl aus operativer Sicht, als auch an der Börse. Stolze 831 Prozent hat die Aktie 2020 an Wert zugelegt. Geht es nach den Analysten der Baader Bank und Hauck & Aufhäuser ist das Ende der Aufwärtsbewegung noch nicht in Sicht. Beide Häuser haben in dieser Woche ihr Kurziel für die Aktie des auf Möbel und Wohn-Accessoires spezialisierten Online-Händlers erhöht.Hauck & Aufhäuser sieht die Aktie nun erst bei 50 Euro (zuvor: 40 Euro) fair ...

