Obwohl der Quartalsgewinn des US-Unterhaltungskonzerns von 29 Mio USD ein Rückgang um 99% im Jahresvergleich ist, wurden die Erwartungen übertroffen.Burbank - Die Corona-Krise belastet Walt Disney weiter stark, doch das Streaming-Geschäft boomt und der Entertainment-Gigant ist zurück in den schwarzen Zahlen. In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte Disney unterm Strich einen Gewinn in Höhe von 29 Millionen Dollar (24 Mio Euro), wie der US-Unterhaltungskonzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Obwohl dies ein Rückgang um 99...

