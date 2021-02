Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2127 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Zum Franken oszilliert der Euro weiterhin um die Marke von 1,08. Aktuell notiert er bei 1,0798 Franken wieder knapp darunter. Der US-Dollar bewegt sich ebenfalls weiterhin in einer engen Spanne um die 0,89-Franken-Marke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...