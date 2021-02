In Idaho darf nun der Schatzmeister in Gold und Silber investieren, das gibt zu denken Der Ausschuss für Staatsangelegenheiten des Repräsentantenhauses genehmigte das Gesetz, das als Schutz vor Inflation angesehen wird. Laut dem republikanischen Abgeordneten Ron Nate sei es "angesichts neuer Bedenken hinsichtlich der finanziellen Instabilität ist es für Investoren und für Staaten sinnvoll, sich an reale Vermögenswerte zu wenden, insbesondere in Bezug auf Edelmetalle, um die Anlagen ihrer Fonds zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...