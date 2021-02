Die aktuell längste Serie: Palfinger mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.00%) - die längste Serie dieses Jahr: Österreichische Post 9 Tage (Performance: 16.97%). Tagesgewinner war am Donnerstag FACC mit 11,32% auf 9,44 (129% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,77%) vor Evotec mit 2,38% auf 35,27 (53% Vol.; 1W 6,88%) und Frequentis mit 2,09% auf 19,50 (111% Vol.; 1W 0,52%). Die Tagesverlierer: Valneva mit -4,87% auf 12,50 (89% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,73%), Erste Group mit -1,90% auf 26,38 (83% Vol.; 1W -1,16%), Lenzing mit -1,67% auf 117,60 (44% Vol.; 1W 5,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Evotec (36,39 Mio.), Erste Group (32,85) und Valneva (27,72). Umsatzausreisser nach oben gegenüber ...

