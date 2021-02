Stay-at-Home-Aktien sind neben Pharma- und BigTech-Werten die großen Gewinner der Corona-Pandemie. Mittlerweile rollt allerdings die Covid-19-Impfkampagne in vielen Ländern erfolgreich an und es besteht begründete Hoffnung auf eine Normalisierung des Alltags. Zeit für eine Korrektur der bisherigen Pandemieprofiteure?Die Bewertungen sind extrem hoch, die Titel in der Regel bereits sehr gut gelaufen. Anleger sollten sich überlegen, ob es sinnvoll ist, mit höherem Risiko auch noch die letzten Prozente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...