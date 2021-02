Ein leicht nach oben tendierender Dollar und leicht gestiegene US-Renditen haben dem Goldpreis vor dem Wochenende ausgebremst.Auch die feiertagsbedingte Abstinenz asiatischer Händler dürfte für das derzeit geringe Interesse an Gold mitverantwortlich sein. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es den fünften Handelstag in Folge Abflüsse zu beobachten. Am gestrigen Donnerstag sank dessen gehaltene Goldmenge von 1.146,59 auf 1.142,22 Tonnen und hat damit seit Ende Dezember 28,5 Tonnen ...

