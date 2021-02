Bulle und Bär begleiten die Börsenberichte im Fernsehen, und kaum eine Finanzzeitung kommt mehr ohne die tierische Illustration aus. Die Deutsche Börse AG hat die beiden gar in Bronze gegossen und vor ihrem Frankfurter Gebäude aufstellen lassen. Bulle und Bär sind Sinnbilder, nicht nur für die Deutsche Börse in Frankfurt. Der Ausdruck "Bulle und Bär" stammt ursprünglich aus dem Englischen "bull and bear". Die Herkunft dieses Begriffes ist nicht vollständig geklärt. Es ranken sich verschiedene Geschichten ...

