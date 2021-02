Schwächer schliessen musste die heimische Börse am Donnerstag, der ATX begann den Handel mit deutlichen Abgaben, dann gab es zwar einige Erholungsversuche, die aber allesamt nicht von langer Dauer waren, schlussendlich endete der Wiener Leitindex mit einem Minus von 0,6%. Generell war der Handel von Zurückhaltung und Gewinnmitnahmen nach der doch recht erfreulichen jüngsten Entwicklung geprägt. Einen schwachen Tag hatten die großen Banken, allen voran die Bawag die gleich um 3,5% nach unten rutschte, die Erste Group musste den Handel mit einer 1,9% tieferen Notierung beenden, die Raiffeisen hielt sich in dem Sektor mit einem Rückgang von 1,0% noch am besten. Bei der Bawag gab es Medienberichte, wonach Interesse an der irischen Depfa-Bank besteht, ...

