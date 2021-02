LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 185 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigen Märkte in den USA, China und Indien hätten dabei ein verbessertes Wachstum gezeigt./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000120693