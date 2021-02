Die Wiener Börse dürfte die Sitzung am Freitag mit Abschlägen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,16 Prozent. Die US-Börsen schlossen am Vortag uneinheitlich und ohne größere Kursveränderungen und in Asien haben einige wichtige Handelsplätze wegen des chinesischen Neujahrsfestes weiterhin geschlossen - die ...

