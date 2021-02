AT&S wurde in der Kategorie "Industrie" mit dem Österreichischen Exportpreis der WKÖ ausgezeichnet. AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer: "AT&S ist einer der Enabler der Digitalisierung und trägt dazu bei, dass die großen Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft gelöst werden können. Daher freut es mich sehr, dass wir von der WKÖ für unser Engagement, unsere Innovationskraft und unsere über viele Jahre anhaltenden Erfolge mit dem Exportpreis ausgezeichnet wurden. Dieser Preis gehört allen unseren Mitarbeitern. Die Standorte in Österreich gäbe es nicht mehr, wären wir als Unternehmen nicht global aufgestellt und würden wir nicht über Grenzen hinweg erfolgreich mit unseren anderen Niederlassungen in Asien so gut zusammenarbeiten."

