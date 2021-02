Die deutschen Verbraucherpreise können das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) bis Ende dieses Jahres übertreffen. Grund dafür sind Steuererhöhungen, sagte das EZB-Ratsmitglied und Bundesbankpräsident Jens Weidmann am Freitag. Wichtige Zitate "Die Ende letzten Jahres ausgelaufene Mehrwertsteuersenkung und eine am 1. Januar in Kraft getretene Steuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...