Der Online-Bezahldienst Paypal hat seine Plattform bereits im vergangenen Jahr für Bitcoin und Co geöffnet und bietet über die App Funktionen für Handel und Aufbewahrung von ausgewählten Kryptowährungen an - zumindest für Nutzer in den USA. Doch nun läuft die internationale Expansion an. In einem anderen Punkt bremst das Unternehmen jedoch. Als erster Land außerhalb des Heimatsmarktes sollen auch Paypal-Nutzer in Großbritannien in den Genuss des neuen Krypto-Features kommen - und zwar bereits "in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...