Die Konsumentenpreise sind derweil gegenüber dem Vormonat per Saldo leicht gestiegen.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist im Januar etwas gestiegen beziehungsweise liegt nicht mehr ganz so stark im negativen Bereich wie noch im Dezember. Die Konsumentenpreise sind derweil gegenüber dem Vormonat per Saldo leicht gestiegen. Konkret stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Januar 2021 um 0,1 auf 100,1 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag...

