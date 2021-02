Amazon Prime hat eine Lizenz für einen Linear-TV-Sender in Deutschland erhalten. Was dort laufen soll und warum der Schritt des Unternehmens für die Mitbewerber interessant ist - und ungewöhnlich. Amazon Prime wird in Zukunft einen linearen Fernsehsender betreiben, losgehen könnte es bereits in den nächsten Monaten. Wie die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) Anfang der Woche mitteilte, stehen dem Projekt keine Gründe zur Sicherung der Meinungsvielfalt entgegen. Amazon will hier dem eigenen Vernehmen nach unter dem bisherigen Sendernamen Prime Video Live ...

