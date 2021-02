Der Handel in Asien war gemischt und konnte keine klare Richtung vorgeben. Die Märkte in China und in den meisten Teilen Südostasiens sind am Freitag wegen des Neujahrsfestes geschlossen. Die chinesischen Aktien- und Anleihenmärkte, Devisen- und Warenterminmärkte sind bis zum 17. Februar wegen des Feiertags geschlossen. Der Future für den S&P 500 notiert am Freitag in der Nähe seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...